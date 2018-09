Imputen Macri per no portar al Congrés l'acord amb l'FMI

Un fiscal argentí ha imputat el president, Mauricio Macri, i diversos membres del seu Govern per «abús d'autoritat i violació del deure de funcionari públic» en no haver sotmès a debat al Congrés l'acord amb el Fons Monetari Internacional (FMI), que va sol·licitar que sigui paralitzat. El fiscal Jorge di Lello, després d'una denúncia presentada per membres del partit polític Unitat Popular, del Moviment Popular la Dignitat i l'Observatori del Dret a la Ciutat, va enviar un requeriment al jutge Julián Ercolini perquè iniciï formalment una investigació penal contra la cúpula del Govern.

A més de Macri, el fiscal va imputar el cap del Gabinet de Ministres, Marcos Peña; el ministre d'Economia, Nicolás Dujovne; el president del Banc Central, Luis Caputo, i «tot aquell que la investigació indiqui com a partícep o responsable». «Considero que l'anàlisi realitzada pels denunciants és versemblant i lògica, fet pel qual entenc encertat formalitzar l'impuls de l'acció penal i portar a terme les mesures de prova que resultin útils per aclarir els fets», va explicar el fiscal en la seva resolució.

Paral·lelament, l'Argentina va assegurar que espera que el Fons Monetari Internacional voti a la segona meitat de setembre una sol·licitud per avançar els recursos que estableix un conveni anterior, segons va afirmar el ministre d'Hisenda després de mantenir una reunió amb la directora de l'organisme, Christine Lagarde. Amb un avançament dels 50.000 milions de dòlars del finançament que l'Argentina va obtenir de l'FMI, el president del país busca donar-li un signe de confiança als mercats, que encara no han donat senyals de suport.