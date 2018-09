Un llibre reflecteix que Trump es va plantejar assassinar el president sirià

El president dels Estats Units, Donald Trump, va considerar «una obra de ficció» el llibre escrit pel periodista Bob Woodward, que relata un suposat caos intern al Govern nord-americà, i va desmentir que s'hagués plantejat assassinar el president sirià, Bashar al-Assad. El llibre, que porta per títol Por: Trump a la Casa Blanca, es basa en testimonis de persones properes al president i que retraten l'Administració com un «manicomi». Les fonts admeten fins i tot que oculten informació a Trump per por a les decisions que pugui adoptar.

El president va negar la veracitat del llibre de Woodward, que va descriure com «una obra de ficció». En aquest sentit, va aprofitar la recepció al Despatx Oval a l'emir de Kuwait per denunciar que el periodista, famòs per destapar el cas Watergate, ja va tenir «el mateix problema amb altres presidents» perquè «busca publicitat» per vendre llibres.

Trump va afirmar que «mai» es va plantejar assassinar Al-Assad, com sí que suggereix el llibre, tot i que va admetre que la situació a Síria és «molt trista». El president va alertar d'una possible «massacre» a la regió d'Idlib, on el règim prepara una ofensiva, i va advertir que els Estats Units «s'enfadaran molt» si això passa.

Per altra banda, Trump també es va referir a les actuals tensions entre els Estats Units i l'Iran, un país que es preocupa ara «de la seva pròpia supervivència», segons l'opinió del mandatari nord-americà. «Veurem el que passa amb l'Iran, si volen parlar o no depèn d'ells. Sempre estaré disponible, però no m'importa el que passi», va afegir. Trump, que al maig va deslligar els EUA de l'acord nuclear signat el 2015, presidirà aquest mes una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU centrada en l'Iran. La trobada coincidirà amb el viatge que el president iranià, Hassan Rohani, farà a Nova York per assistir a l'Assemblea General de l'ONU.