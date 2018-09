Rivera exigeix al PSOE que rectifiqui per esgotar la legislatura a Andalusia

El president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, va assegurar, respecte a la possible ruptura del pacte d'investidura de la seva formació amb els socialistes a Andalusia, que no perd l'«esperança que el PSOE-A « rectifiqui» i compleixi els acords, ja que entén que «els andalusos es mereixen respecte i persones de paraula».

Rivera va afirmar que ell vol «un president d'Andalusia que compleixi la seva paraula, com Juan Marín», el candidat de Cs a la Presidència de la Junta. El president de Cs va assenyalar que des del seu partit intentaran «fins a l'últim minut que el PSOE-A rectifiqui i, si no ho fan», la formació taronja prendrà mesures, tot i que entén que hi ha temps perquè el Govern andalús, que presideix la socialista Susana Díaz, compleixi amb els compromisos que li demana Cs, ja que és qüestió de tenir «voluntat política».

Per part seva, Díaz va advertir que la data per a la celebració de les properes eleccions autonòmiques «es decidirà aquí, no fora d'aquesta terra» i va criticar Rivera per pretendre «utilitzar Andalusia en els seus comptes electorals i la seva competició amb Pablo Casado per veure qui està més a la dreta».

«No perdré l'oportunitat de millorar la vida dels andalusos, que m'importa més que els nervis i la precipitació de Rivera», va afegir la presidenta andalusa, que va matisar que el possible avançament electoral dependrà de l'estabilitat. «Quan no n'hi hagi, parlaran els andalusos, però del que vulguin els andalusos», va dir.