Els russos imputats per l'enverinament de l'exespia són oficials d'intel·ligència londres

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va assegurar que els dos ciutadans russos imputats per l'intent d'assassinat de l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla el passat mes de març són oficials dels serveis d'Intel·ligència del país centreasiàtic. «No es va tractar d'una operació solitària», va explicar davant el Parlament, abans de destacar que els sospitosos, identificats com Alexander Petrov i Ruslan Boshirov, són agents del servei d'Intel·ligència Militar (GRU).

La primera ministra va apuntar que ja va revelar al març per què el seu Govern havia determinat la responsabilitat de Moscou, alhora que va assegurar que els responsables seran portats davant la justícia. «De forma gairebé segura l'operació va ser aprovada fora del GRU, a un alt nivell de l'Estat rus», va manifestar May. La primera ministra britànica va revelar que les autoritats han revisat més de 11.000 hores de gravacions de càmeres de seguretat i han llegit prop de 1.400 comunicats abans de procedir a la imputació de Petrov i Borishov.

Els dos homes van arribar a l'aeroport de Gatwick el 2 de març des de Moscou, després del que es van allotjar dues nits en un hotel de Londres, en una de les habitacions del qual han estat trobades restes de l'agent nerviós Novichok. Els sospitosos van realitzar un viatge a Salisbury el 3 de març, suposadament per inspeccionar la zona, lloc al que van tornar un dia després. Les càmeres de seguretat revelen que els dos homes van estar a les rodalies de l'habitatge dels Skripal minuts abans de l'atac. La primera ministra britànica va manifestar que tots dos van volar de tornada a Moscou aquell mateix dia, abans de destacar que els enverinaments de Dawn Surgess –qui posteriorment morir– i Charlie Rowley podrien estar relacionats.

El Ministeri d'Exteriors del Regne Unit va convocar immediatament l'encarregat de negocis de Rússia, mentre que la portaveu del Ministeri rus d'Exteriors, María Zajarova, va assegurar que les revelacions de la primera ministra britànica no diuen «absolutament res» a Moscou.