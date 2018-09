Un alt càrrec revela una «resistència» dins de l'Administració de Trump

Un «alt càrrec» del Govern dels Estats Units ha publicat de forma anònima un article d'opinió a The New York Times en què revela una «resistència» dins de l'Administració per frenar els impulsos del president, Donald Trump, en línia amb el que recull el periodista Bob Woodward en el seu últim llibre i que cita fonts internes. The New York Times va explicar que ha decidit conservar l'anonimat del signant perquè és una persona pública i la seva tasca es podria veure compromesa si surt a la llum la seva identitat. En aquest sentit, considera que el seu testimoni ofereix una «important perspectiva» per entendre els secrets d'un Govern que sembla caòtic a ulls de l'opinió pública.

A l'article es parla d'una «resistència silenciosa» que intenta, des de dins del Govern, «frustrar part de l'agenda de Trump i les seves pitjors inclinacions». «Jo sóc un d'ells», explica aquesta persona, per a qui la primera obligació de tot funcionari passa per protegir els interessos del país per sobre dels del president.

«L'arrel del problema és l'amoralitat del president», estableix el text, en el qual es fa referència a «impulsos equivocats» i que en ocasions van «contra el comerç i contra la democràcia». En aquest sentit, assegura que Trump ni tan sols mostra un mínim respecte per les polítiques i valors de la formació que el va portar al poder, el Partit Republicà.

Segons aquesta versió, Trump pren decisions sense estar prou informat o de manera «imprudent» o impulsiva, el que es tradueix en una constant sensació de tensió de tot l'equip que l'envolta. «La majoria treballen per aïllar les seves operacions dels capricis» del president, afirma l'alt càrrec anònim.

El vicepresident, Mike Pence, el secretari d'Estat, Mike Pompeo, i el secretari de Defensa, James Mattis, es van desmarcar de l'article. «El vicepresident posa el seu nom en els seus articles d'opinió. El New York Times hauria d'avergonyir-se i també hauria de fer el mateix la persona que ha escrit aquest article fals, il·lògic i covard», va afirmar Jarrod Agen, director de comunicació de Pence.