Apunyalen lleument el favorit per guanyar les eleccions al Brasil

El diputat brasiler Jair Bolsonaro, favorit per guanyar les properes eleccions presidencials, va patir un apunyalament lleu a l'abdomen durant un acte amb simpatitzants a l'estat de Mines Gerais, al sud del país. El fill del candidat del Partit Social Liberal (PSL), Flavio Bolsonaro, va explicar en una publicació a Twitter que el seu pare havia patit una ferida d'arma blanca «superficial», no veient-se afectat cap òrgan. Les autoritats van confirmar la detenció de l'agressor, que va aprofitar un moment en què Bolsonaro estava enmig d'una multitud, aixecat per sobre de la resta de persones. La policia va identificar l'atacant com Adelio Bispo de Oliveira.

En absència de l'expresident Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro és el favorit per a la primera volta de les eleccions presidencials, previstes per al 7 d'octubre, amb una intenció de vot d'almenys el 22 per cent.