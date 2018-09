El Congrés convalida el Reial Decret que recupera la sanitat universal

El Ple del Congrés va convalidar el Reial Decret 7/2018 sobre accés universal al Sistema Nacional de Salut (SNS), aprovat pel Consell de Ministeris el passat mes de juliol i pel qual s'estableix que totes les persones que resideixen a Espanya, amb independència de la seva situació administrativa, puguin ser ateses en el sistema sanitari, i va aprovar tramitar-lo com a llei pel procediment d'urgència. Els vots obtinguts han diferit en els dos casos, ja que, mentre que la convalidació de la norma va comptar amb 177 vots a favor, 133 en contra i 31 abstencions; la proposta de tramitar-la per la via d'urgència com un projecte de llei va ser avalada amb 336 vots, cap en contra i només una abstenció. Durant el debat, la ministra de Sanitat i responsable de defensar el text, Carmen Montón, va assegurar que el decret és una norma que «dignifica» l'acció política, «elimina» les desigualtats i garanteix el dret a la sanitat, la solidaritat i la cohesió.

Paral·lelament, el Govern va anunciar que retirarà el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el Govern el PP contra la llei catalana d'assistència sanitària universal i va anunciar un compromís per establir converses per aprovar nous traspassos a la Generalitat.