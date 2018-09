Un home mata la seva dona i la seva mare malaltes i es treu la vida a Saragossa

El precari estat de salut de les dues dones hauria estat el desencadenant que hauria portat un metge jubilat de 67 anys a assassinar a ganivetades la seva mare, de 92, i la seva dona, de 68. Després es va treure la vida llançant-se per la finestra de l'habitatge. L'esposa patia Alzheimer i la mare necessitava assistència social perquè era dependent. Així mateix, l'home es trobava en tractament, ja que patia una profunda depressió des de principis de l'estiu.

L'assassí ha deixat un escrit en el qual justifica la tràgica decisió. Els investigadors pensen que l'home primer va degollar la seva mare al domicili on vivia, situat al centre de Saragossa. Després es va dirigir al domicili familiar, en una urbanització a l'altra punta de la ciutat, on va acabar amb la vida de la seva dona, malalta d'Alzhéimer.

«Aviseu la policia»



Els veïns van donar la veu d'alarma en trobar el cos sense vida de l'home estès a terra. Els serveis sanitaris i els membres de la Policia Nacional que van acudir al lloc van trobar a la porta del domicili un cartell que deia: «Aviseu la policia», i les claus posades. A dins van trobar el cadàver de la dona, que presentava diverses ferides mortals produïdes per una arma blanca.

La delegada del Govern a Aragó, Carmen Sánchez, va confirmar que no existia cap denúncia prèvia i els veïns del matrimoni asseguren que no havien observat un ambient de violència entre la parella. Eren pares de dues filles que no viuen a la ciutat.