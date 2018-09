Un home mata tres persones a trets i es treu la vida en un banc als Estats Units

Quatre persones, entre elles l'autor dels trets, van morir en un tiroteig en un banc a Cincinnati (Ohio), al nord dels Estats Units. El tiroteig, en el qual també hi va haver diversos ferits, va tenir lloc poc després de les nou del matí hora local al vestíbul de l'edifici de 30 pisos del Fifth Third Bank, al districte comercial del centre de la ciutat. «L'autor dels trets és mort», va assegurar Eliot Isaac, cap de policia de Cincinnati, tot explicant que l'autor dels trets va entrar al banc per la zona de repartiment abans d'entrar a la sala principal , on diversos agents que patrullaven per la zona es van enfrontar a ell.

Tres homes i una dona van ser traslladats al Centre Mèdic de la Universitat de Cincinnati amb ferides de bala de diversa gravetat. La policia de Cincinnati va alertar en un tuit que estava investigant un tiroteig «entre un pistoler i un oficial de policia» al banc.