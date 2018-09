Pablo Iglesias pronostica un acord sobre els Pressupostos a l'octubre

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va destacar que és «optimista» davant la «bona sintonia» que va apreciar en la reunió d'ahir amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i va assegurar que espera que hi pugui haver un acord sobre els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de cara al mes d'octubre. El líder de Podem va fer aquestes declaracions després de reunir-se durant més de dues hores i mitja al Palau de la Moncloa amb el cap de l'Executiu, una trobada en què Iglesias va percebre «bona sintonia» amb el president. «No vull anunciar intencions, vull anunciar acords. Sóc optimista i percebo bona sintonia», va destacar.

En aquest sentit, Iglesias va dir confiar en poder tenir un acord sobre els Comptes de cara al mes d'octubre. «Em refio, però no depèn de confiança sinó de correlació parlamentària. Sóc optimista. Si hi ha acords serem socis i hi haurà Pressupostos. Avui hem presentat molts acords que són bons però en última instància si estem asseguts no és perquè ens refiem, sinó perquè estem al capdavant dels grups amb molts diputats cridats a entendre's. Caldrà negociar amb altres grups», va explicar.

En qualsevol cas, la reunió a la Moncloa, segons el líder de Podem, va servir per acostar postures i arribar a alguns acords, fonamentalment en matèria de fiscalitat, com són la baixada d'impostos per a autònoms -mitjançant quotes progressives- i «a la gent humil» a través de la baixada de l'IVA a productes de primera necessitat.

Per altra banda, el president del Govern va assegurar al comissari europeu d'Afers Econòmics i Monetaris, Pierre Moscovici, que Espanya complirà amb el procediment establert i que presentarà un pla pressupostari abans del 15 d'octubre davant la Comissió Europea.

Aquest pla pressupostari defineix les línies principals dels Pressupostos Generals de l'Estat, però no és el projecte dels Comptes. Segons fonts de l'Executiu, el Govern té la «voluntat inequívoca» de presentar aquest pla abans de finals de novembre, tal com va prometre el president del Govern el passat dia 3. El propi Sánchez, després de la seva reunió amb Moscovici, va publicar un tuit en què va destacar que l'Executiu «assumeix l'exigència de reduir els esequilibris fiscals per impulsar la cohesió social, la productivitat i la innovació». També va assenyalar que a la reunió havien parlat «sobre la confiança, la credibilitat i el lideratge d'Espanya en el projecte de la UE».

Moscovici aposta pel diàleg



Per la seva banda, Moscovici va confiar que Espanya tingui a punt el projecte pressupostari per al mes d'octubre, quan es compliran els compromisos, i que hi haurà «diàleg» durant un acte organitzat per la Fundació de Caixes d'Estalvi (Funcas). En el mateix acte, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, es va limitar a assenyalar que el Govern actualment està treballant en l'adopció de la senda d'estabilitat i en la preparació dels pressupostos de l'any que ve. Preguntada pels periodistes sobre si hi ha algun compromís per part de l'Executiu de presentar el projecte pressupostari en alguna data, va assegurar que «no s'ha discutit sobre aquest tema».