Sáenz de Santamaría no assisteix a la primera reunió dels diputats del PP

L'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría i el seu entorn proper no van assistir a la reunió del Grup Parlamentari Popular al Congrés, la primera amb tots els diputats presidida pel nou líder del partit, Pablo Casado, qui la va derrotar a les primàries del passat mes de juliol.

A l'absència de Santamaría es van sumar les de Cristóbal Montoro, exministre d'Hisenda, Fátima Báñez, exministra de Treball, i la del també exministre Álvaro Nadal. Un altre absent va ser José Luis Ayllón, mà dreta de Sáenz de Santamaría al Govern, on primer va ser secretari d'Estat de Relacions amb les Corts i després director de gabinet de Mariano Rajoy. No obstant això, Ayllón ha acceptat un càrrec del PP al Congrés, la vicepresidència primera de la Comissió Mixta per a la UE que ocupava precisament Pablo Casado. El col·laborador de Santamaría mantindrà així un lloc institucional.

Santamaría si va acudir al Congrés a votar, i va quedar situada en un lloc molt lluny dels que solia ocupar quan era vicepresidenta. De moment, ni Santamaría ni Báñez han acceptat un càrrec a la direcció del partit. Es desconeix el futur de l'exvicepresidenta, tot i que fonts de la direcció del PP no descarten que estigui buscant una alternativa fora de la política.

Qui sí va ser present a la reunió del Grup Popular va ser l'exministra de Defensa i exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal, que es va presentar somrient i va ocupar un seient a la primera fila de la sala.