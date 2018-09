El Suprem de l'Índia anul·la la prohibició de mantenir sexe homosexual

El Tribunal Suprem de l'Índia va anul·lar la prohibició del sexe homosexual al país que va sorgir a l'era colonial en un històrica sentència que va ser rebuda amb goig per la comunitat LGTB índia, que espera que aplani el camí cap al reconeixement de la igualtat de drets. El Suprem va anul·lar la Secció 377, aprovada el 1861 i que es refereix als «delictes antinaturals» i afirma que qui mantingui de forma voluntària «relació carnal contra l'ordre de la naturalesa amb un home, dona o animal» hauria de ser castigat amb fins a 10 anys de presó. Encara que no és freqüent que es presentin càrrecs per aquest motiu, els activistes asseguren que la llei és usada per la Policia per assetjar i intimidar la comunitat LGTB.

«La comunitat LGTB té els mateixos drets que qualsevol ciutadà ordinari», va defensar el president del Suprem, Dipak Misra, que va presidir la sala de cinc magistrats que va dictar la històrica sentència. «Penalitzar el sexe gai és irracional i indefensable», va assenyalar el jutge, que va defensar la necessitat de respectar els altres i els seus drets. «Qualsevol relació sexual entre dos adults que consenten -homosexuals, heterosexuals o lesbianes- no pot considerar-se inconstitucional», va destacar Misra.