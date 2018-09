Cs dona per trencat el pacte amb el PSOE i aboca Andalusia a eleccions anticipades

El Comitè Executiu Nacional de Cs, presidit per Albert Rivera, va aprovar per unanimitat la proposta que va elevar el líder andalús del partit, Juan Marín, de manera que dona per trencat el pacte d'investidura que la formació va subscriure a Andalusia amb el PSOE- A després de les eleccions autonòmiques de març de 2015 i que va permetre que Susana Díaz fos investida presidenta de la Junta pel Ple del Parlament.

«El PSOE-A ha trencat l'acord d'investidura sense donar ni una sola explicació», va assegurar Marín en roda de premsa a Màlaga, al costat del secretari general de Cs, José Manuel Villegas, després de la reunió de l'Executiva nacional; on va criticar els «incompliments» i la «falta de voluntat» dels socialistes andalusos per donar compliment a les mesures de regeneració democràtica que contempla l'esmentat acord.

Va avisar que la presidenta andalusa, Susana Díaz, i el PSOE-A «han esgotat la paciència dels andalusos i de Cs», tota vegada que va criticar que «quan es tracta de parlar de regeneració democràtica el PSOE-A dona un cop de porta, fuig del debat», i a més, com va rebutjar, «intenta justificar l'injustificable: fer responsable de la ruptura del pacte al fet que complim al cent per cent els nostres compromisos».

En la mateixa línia, el líder andalús de Cs va assenyalar que l'única explicació que troben a aquest comportament dels socialistes és que «Susana Díaz a l'únic que li té por és al calendari judicial, a la sentència dels ERO, la comissió d'investigació de la Fundació Andalusa Fons de Formació i Ocupació (Faffe) i a les conseqüències que es dirimeixin d'aquest cas».

Va recordar que els socialistes i Díaz «es van comprometre a fer una llei electoral que permetés la proporcionalitat, és a dir, que el vot de cada andalús valgués exactament el mateix, a posar en marxa una oficina contra la corrupció política, en definitiva, a fer neteja en una comunitat castigada des de fa molts anys per la corrupció en moltes de les seves institucions». Però, va dir, Díaz «ha defraudat una vegada més els andalusos» i no ha donat explicacions «tot i que ha tingut temps».

Va insistir que parla de ruptura per part del PSOE «perquè a Cs no hem incomplert res», reptant els socialistes a què «citin un sol punt dels acords que no hàgim complert», i alhora va incidir que «no han arribat a complir ni el 12 per cent dels acords de regeneració democràtica». «No podem culpar els que compleixen de les decisions que ha pres el PSOE d'incomplir per buscar una excusa per convocar eleccions», va afirmar.



«Està enganyant els andalusos»

Per a Marín, «no hi ha cap motiu per avançar eleccions a Andalusia i qui digui el contrari està enganyant els andalusos», incidint que hi ha pressupostos aprovats fins al 31 de desembre. «On és la inestabilitat? En què Díaz no té majoria absoluta, per això ha de convocar eleccions, ja que hauria de fer-ho també Pedro Sánchez», va dir, acusant la presidenta andalusa de tenir «aquesta decisió presa fa temps» i de «fer un teatre per poder justificar un avançament electoral».

«Díaz li té por al calendari judicial, pels assumptes pendents, i a les urnes, perquè si el vot dels andalusos valgués el mateix possiblement acabaríem amb 35 anys de govern socialista», va assegurar Marín, qui va criticar, a més, que els socialistes «no han tingut voluntat de negociar els pressupostos per al 2019 en cap moment».

Per part seva, el president del PP-A, Juanma Moreno, va assegurar que «és evident que entre PSOE i Ciutadans no hi ha cap tipus de ruptura, hi ha un acord per dissoldre el Parlament d'Andalusia i convocar les eleccions», alhora que va criticar la «teatralització» de la situació per part del partit taronja i que s'hagi de «demanar permís» a nivell estatal per trencar o no l'acord d'investidura.

Moreno va assenyalar que tots els ciutadans «estan veient com el gran acord que van signar PSOE i Cs fa tres anys i mig segueix latent i vigent en fer aquest teatre, aquesta concessió per convocar les eleccions». «Per tant hi ha un acord PSOE i Cs, en què tu em diràs això i jo faré això altre. Això és el que ha passat», va apuntar, tot afegint que per això «no esperem res de nou de Cs a nivell estatal, només aquest gran acord per dissoldre la Cambra com més aviat millor». El líder del PP-A va assenyalar que Ciutadans pretén que «la teatralització arribi a la seva màxima expressió, donant-li la màxima repercussió possible utilitzant tota la direcció del partit».