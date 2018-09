El Govern estudia rectificar i permetre la venda d'armes a l'Aràbia

L'anunci que el Ministeri de Defensa anul·larà una venda de 400 bombes de l'Exèrcit de Terra a l'Aràbia Saudita és de moment una declaració d'intencions que encara ha de passar per la discussió d'una comissió de diversos ministeris i sotmetre's a diferents matisos, van informar fonts governamentals.

La portaveu del Govern, Isabel Celaá, va evitar a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres respondre a les preguntes sobre si l'Executiu es planteja rectificar aquesta decisió, davant el temor que anul·lar aquesta operació acabi perjudicant el macro contracte amb l'Aràbia Saudita que esperen les drassanes de Navantia a Cadis per a la construcció de cinc corbetes.

La decisió està ara en mans d'una comissió interministerial. «No li puc contestar perquè depèn de la resolució a la que arribi la comissió, la resposta no la tenim encara», va dir Celaá quan se li va preguntar si el Govern segueix sent contrari a l'operació de venda de bombes de l'Exèrcit de Terra a aquest país.

El motiu d'una paralització seria el temor que aquestes bombes puguin usar-se en atacs al Iemen. No obstant això, el president del comitè d'empresa de Navantia, Jesús Peralta, va afirmar que havia tingut notícia que l'ambaixada saudita a Espanya ha fet «un ultimàtum» per aconseguir una rectificació.

Paral·lelament, més d'un miler de treballadors de la drassana de Navantia de San Fernando van tallar el trànsit de l'autovia A-4 per expressar la seva por que es cancel·li el contracte de 1.813 milions d'euros per a la construcció de cinc corbetes per a l'Armada d'Aràbia Saudita.