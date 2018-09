El Govern estudiarà una regulació de la utilització dels mòbils a les aules

El Govern té previst estudiar una regulació de l'ús de dispositius mòbils com els smartphones a les aules, segons van informar fonts del Ministeri d'Educació i Formació Professional, seguint l'estela d'altres països com França, que aquest curs ha desterrat els mòbils dels col·legis. Des del passat dilluns 3 de setembre, data del començament del curs escolar a França, els alumnes tenen prohibit fer servir els seus dispositius mòbils dins d'un centre educatiu. La mesura afecta estudiants d'entre 6 i 16 anys i estava al programa electoral de l'actual president francès, Emmanuel Macron. A Espanya, el 25% dels nens i nenes de 10 anys utilitza un telèfon mòbil.

Per part seva, el conseller d'Ensenyament de la Generalitat, Josep Bargalló, va assegurar que el seu departament és contrari a prohibir l'ús de mòbils a les aules: «Som contraris a estar d'esquena als avenços tecnològics». Va recordar que un dictamen de 2015 del Consell Escolar de Catalunya sobre l'ús de la tecnologia mòbil va assenyalr que era positiu per motius didàctics i pedagògics i que eren els centres els que havien de regular la seva utilització a les aules.

En un altre ordre de coses, el Consell de Ministres va aprovar el nomenament d'una desena d'ambaixadors, entre ells el de l'exministre Alfonso Dastis com a representant espanyol davant Itàlia i el de Santiago Cabanas com a ambaixador als Estats Units, en substitució de l'exministre popular Pedro Morenés. Cabanas desembarcarà a Washington procedent d'Alger, on aquesta mateixa setmana va acompanyar el ministre Josep Borrell en una visita. A més d'haver ocupat diversos llocs al ministeri, ha estat ambaixador a República Txeca i a Jordània.

El Govern també va aprovar nomenaments per a diversos alts càrrecs de l'equip de Dastis: l'exsecretari d'Estat de Cooperació i per a Iberoamèrica Fernando García Casas va ser nomenat ambaixador al Brasil i l'exdirector de l'AECID Luis Tejada, a Finlàndia.