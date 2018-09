Un llamp fereix dos banyistes a València

«Mai havia vist una cosa així». D'aquesta manera va descriure la responsable de l'equip de salvament de la Creu Roja de la platja de Bellreguard l'escena que es va viure ahir al migdia, quan la caiguda d'un llamp va causar lesions greus a un jove i cremades a una dona que es trobaven en aquest lloc.

El llampec va descarregar a l'aigua, a uns cent metres de la sorra, oferint un impressionant espectacle visual, però el que els banyistes no van preveure va ser que l'ona elèctrica s'expandiria cap a la platja i generaria problemes als que tenien els peus dins el aigua.

El ferit més greu, d'origen moldau, de 17 anys i resident a la ciutat de Madrid, passava uns dies amb la seva família en aquesta platja de la Safor i es trobava amb els peus dins de l'aigua, atès que onejava la bandera groga de precaució . L'energia del raig transmesa per l'aigua li va cremar els dos peus i l'impacte li va generar una parada cardiorespiratòria. Immediatament el seu pare el va treure de l'aigua, però va tenir molta sort perquè l'incident es va produir davant de la guingueta de la Creu Roja, de manera que als pocs segons personal especialitzat ja li estava practicant tasques de reanimació. Després d'aconseguir que recobrés el coneixement, va ser traslladat en una ambulància del SAMU a l'hospital Francesc de Borja de Gandia.

Per la seva banda, la dona, de 58 anys, també resident a Madrid, va patir un episodi d'atordiment i va sortir pel seu propi peu del mar. No obstant això, en arribar al passeig marítim es va desplomar a terra, i va ser llavors quan, a l'acudir per atendre-la, els socorristes de la Creu Roja van apreciar que tenia cremades en una cama. En aquest cas, sempre sense perdre el coneixement, va ser traslladada en una ambulància d'aquest organisme fins al mateix hospital de Gandia. Tots dos van ser donats d'alta de l'hospital durant la tarda d'ahir.