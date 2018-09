Trump insta la Fiscalia a investigar l'article crític al «New York Times»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va instar el fiscal general, Jeff Sessions, a investigar The New York Times per aclarir la identitat de l'autor d'una tribuna anònima publicada dimecres en què un suposat alt càrrec parla d'un grup de «resistència silenciosa» dins de l'Administració. Per a Trump, aquest article transcendeix el debat polític i suposa un assumpte de seguretat nacional, de manera que no va descartar adoptar mesures contra el rotatiu. Ja el propi dimecres, el president va titllar de «covard» la publicació, que ha desencadenat una onada de desmentits de més d'una vintena d'alts càrrecs del Govern.

Sessions ha estat una de les veus que ha desmentit ser l'autor del polèmic article, malgrat les seves públiques discrepàncies amb Trump. El president ha reconegut en diverses ocasions que ara no tornaria a nomenar Sessions com a fiscal general per la seva recusació en les investigacions sobre la presumpta ingerència de Rússia a les eleccions de 2016.

The New York Times va publicar dimecres passat un article que va dir que estava escrit per un «alt càrrec» de l'Administració la identitat del qual coneix però que prefereix romandre a l'anonimat. L'autor del text explica que hi ha una «resistència silenciosa» que intenta, des de dins del Govern, «frustrar part de l'agenda de Trump i les seves pitjors inclinacions». «Jo sóc un d'ells», explica aquesta persona, per a qui la primera obligació de tot funcionari passa per protegir els interessos del país per sobre dels del president.

«L'arrel del problema és l'amoralitat del president», estableix el text, en el qual es fa referència a «impulsos equivocats» i que en ocasions van «contra el comerç i contra la democràcia». En aquest sentit, assegura que Trump ni tan sols mostra un mínim respecte per les polítiques i valors de la formació que el va alçar al poder, el Partit Republicà.

Segons aquesta versió, Trump pren decisions sense estar prou informat o de manera «imprudent» o impulsiva, el que es tradueix en una constant sensació de tensió de tot l'equip que l'envolta. «La majoria treballen per aïllar les seves operacions dels capricis» del president, afirma l'alt càrrec anònim. Trump aspira a trobar el «traïdor» i amb aquesta finalitat ha demanat al Departament de Justícia que intervingui.

«El comportament erràtic seria més preocupant si no hi hagués herois a l'ombra a la Casa Blanca i els seus voltants. Alguns dels assessors han aparegut com a dolents als mitjans de comunicació, però en privat han fet molt per contenir les males decisions», va afegir l'alt càrrec. Així, i tot i que admet que pot ser de poc alleujament en aquesta «era caòtica», l'alt càrrec afirma que la ciutadania hauria de saber que «hi ha adults a la sala» capaços de tractar amb el mandatari.