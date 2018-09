Els 100 dies del govern Sánchez

El socialista Pedro Sánchez va complir ahir 100 dies al capdavant del Govern. Un període que va iniciar de forma exitosa, conformant en només cinc dies un Executiu amb majoria de dones que va ser ben acollit dins i fora del país, però l'efecte del qual es comença a diluir fruit de la minoria parlamentària en què es troba i a les rectificacions d'alguns ministres.

Després que el passat 1 de juny prosperés la moció de censura presentada contra el popular Mariano Rajoy per un PSOE que no tenia gens clares les seves possibilitats d'èxit, molts dubtaven que Sánchez, després d'arribar a La Moncloa de manera tan abrupte, fos capaç de formar un Govern solvent. Però Sánchez va superar les expectatives elaborant un gabinet amb majoria aclaparadora de dones -11 d'un total de 18- que va col·locar a Espanya en el cap del rànquing mundial de països amb presència femenina en òrgans executius. La bona acollida del seu Govern no es va reduir al seu caràcter feminista, sinó que la incorporació de perfils solvents i independents de prestigi va tranquil·litzar fins i tot en els sectors més conservadors.

Amb la mateixa velocitat amb la qual es van desenvolupar els esdeveniments des del debat de la moció de la censura, Sánchez va haver d'afrontar la seva primera crisi de Govern quan el seu flamant gabinet de ministres només comptava amb una setmana de funcionament. Una exclusiva de El Confidencial va destapar que el ministre de Cultura, el periodista i presentador de televisió Màxim Huerta, havia estat condemnat el maig de 2017 a una multa de 218.322 euros per frau a Hisenda, motiu pel qual va dimitir.

El «cas Huerta» li va esclatar a Sánchez enmig d'una altra crisi, la de l'acollida del vaixell «Aquarius» amb més de 600 migrants a bord rescatats per les ONG SOS Mediterrani i Metges sense Fronteres i als que Itàlia va negar l'entrada en els seus ports. Aquest gest humanitari va permetre a Sánchez adquirir protagonisme davant els seus socis europeus, però va generar unes expectatives en l'àmbit de les ONGs que no va tardar a decebre amb la devolució exprés dels 116 subsaharians que van saltar a la tanca de Ceuta a l'agost.



Rectificaccions en cadena

Aquest canvi inesperat del Govern ha anat seguit d'altres. Entre els més sonats, la rectificació pel que fa a la defensa del jutge Llarena davant la demanda civil que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va presentar a Bèlgica per unes declaracions del magistrat que, sota el seu punt de vista, qüestionaven la seva independència com a jutge. Després que l'executiu expliqués que l'Advocacia de l'Estat contractaria un advocat per defensar la immunitat de la jurisdicció espanyola, però no al jutge en l'àmbit privat en el qual es van produir aquestes declaracions, el Govern va rectificar en prendre consciència quese li tiravena sobre jutges i fiscals.

Molt notòria també va ser la renúncia de Sánchez a convertir El Valle de los Caídos en un Museu de la Memòria, com venien defensant els socialistes. Segons ell, el monument a El Escorial té tal càrrega simbòlica amb elements vinculats al franquisme que el veu impossible de resignificar. El Govern ara es conforma amb treure d'allà les restes del dictador Francisco Franco, l'únic enterrat allà que no és víctima de la Guerra Civil ni de la dictadura.

Aquesta mateixa setmana el Govern ha posat en quarantena una decisió del Ministeri de Defensa per anul·lar una venda de bombes de precisió de l'Exèrcit de Terra a l'Aràbia Saudita, per por que poguessin usar-se al Iemen. Els treballadors de Navantia van alertar que Riad havia amenaçat de cancel·lar el pla de comprar 5 corbetes a les drassanes gaditanes i l'Executiu ha deixat l'assumpte en mans d'una comissió interministerial.

La possible data de les eleccions generals també ha estat objecte de vaivens. Abans del debat de la moció, Sánchez es va comprometre a convocar eleccions «com més aviat millor» si arribava a La Moncloa. En canvi, un cop format un Govern amb vocació de perdurar, Sánchez va començar a sostenir que el seu propòsit era convocar comicis el 2020, quan toca.

D'altra banda, a dia d'avui, i després de 100 dies de govern, pràcticament l'única mesura que ha aconseguit impulsar l'executiu i que ja estigui en vigor es limita a la recuperació de la sanitat universal per a tothom, fins i tot per als estrangers en situació irregular a Espanya.