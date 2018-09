Elionor inicia la seva agenda social rebent la insígnia de Princesa d'Astúries

La princesa Elionor va rebre ahir a Covadonga la insígnia de Princesa d'Astúries com a part dels actes organitzats per la celebració dels 13 segles del Regne d'Astúries i els centenaris del Parc Nacional Picos de Europa i de la coronació canònica de la Verge de Covadonga, que s'estan desenvolupant al Real Sitio. L'hereva de la Corona va iniciar així la seva agenda oficial. Covadonga va ser també el lloc escollit el 1977 per a la proclamació de Felip com a Príncep d'Astúries. Els actes, coincidint amb el Dia d'Astúries, van incloure l'entrega de la insígnia, que li va lliurar en un acte privat el president del Principat d'Astúries, Javier Fernández, durant un recés en el programa després de l'ofrena floral a Don Pelayo. Es tracta d'un emblema centenari que el seu pare, el rei Felip VI, també va rebre en la seva primera representació institucional.

La cerimònia, a la qual també van assistir la reina Letizia i la princesa Sofia, va continuar la tradició de l'esdeveniment protagonitzat pel llavors príncep Felip el 1977, quan Joan Carles I li va fer entrega de la Creu de la Victòria.