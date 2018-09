Almenys 19 morts en caure una avioneta al Sudan del Sud

Almenys 19 persones van morir al Sudan del Sud després d'estavellar-se una avioneta amb passatgers que volava des de l'aeroport internacional de Iuba a la ciutat de Yirol, al centre del país, segons va infirmar el ministre estatal d'Informació, Taban Abel. En total, a bord de l'avioneta accidentada viatjaven 22 persones, inclosos diversos ciutadans d'Uganda i Etiòpia.

Un dels supervivents, un metge italià que treballa per a una ONG en aquest país africà, va ser operat d'urgència a l'hospital de Yirol i immediatament va ser traslladat a Iuba per via aèria, va assenyalar el ministre.



Cossos extrets de l'aigua

L'avió es va estavellar al costat d'un riu i segons un testimoni alguns dels cossos van haver de ser recuperats de les aigües. Entre els passatgers de l'aparell hi havia tres nens, segons van explicar fonts oficials.

El director general d'Aviació Civil del Sudan del Sud, David Subek, va confirmar l'accident, tot i que va explicar que no podia concretar encara el nombre de víctimes mortals.