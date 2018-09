Assassina la seva dona davant dels seus dos fills a Astúries i després se suïcida

Violència masclista a La Caridad (del Franco, Astúries). Un home, de 51 anys, ha matat amb una arma blanca la seva dona, de 29 i posteriorment s'ha suïcidat, en un habitatge del carrer Travessia Mohíces al centre de La Caridad (El Franco). Els dos fills de la parella, de curta edat, es troben en bon estat i ja han estat donats d'alta de l'hospital de Jarrio i la seva família s'ha fet càrrec d'ells.

"Vam sentir un cop mentre estàvem veient la tele. Sobre les dotze almenys cinc. Quan el vaig veure, no vaig encertar ni a trucar a la Guàrdia Civil", declara un dels veïns, encara consternat per l'escena viscuda aquesta passada nit al centre de La Caridad.

El Tribunal Superior de Justícia d'Astúries ha comunicat que, després del "aixecaments dels dos cadàvers, les diligències que s'han obert al jutjat de Castropol, són per violència sobre la dona, atenent els indicis trobats a l'habitatge i, de moment, no consta que hi hagués denúncies prèvies ni per aquest, ni per un altre motiu entre ells ".

"Era una noia jove que, per circumstàncies de la vida, va tenir poca joventut i que ara vivia un moment dolç", ha assenyalat sobre Yésica Menéndez, la dona morta de 29 anys, l'alcaldessa del Franco, Cecilia Pérez. "Era una família normal de la qual no es tenia coneixement de maltractaments. Ella era una gran lluitadora i una treballadora incansable", ha apuntat a l'alcaldessa, que també ha demanat a les dones que "en cas de qualsevol indici" de violència de gènere "la dona acudeixi a qualsevol institució" a la recerca d'ajuda.

Almudena Cueto, directora de l'Institut de la Dona, ha afirmat que es tracta de la tercera víctima mortal per violència de gènere d'aquest any a Astúries i la número 31 a Espanya. "Està sent un any dur i difícil", ha indicat la directora de l'Insitut de la Dona, que ha demanat a la ciutadania "que s'impliqui en denunciar qualsevol situació quant es detecti".

Fins al lloc dels fets es van traslladar diverses patrulles de la Guàrdia Civil, així com efectius de la Policia Judicial del mateix cos, per a realitzar les investigacions pertinents. També va ser necessària la intervenció dels Bombers, per procedir a la recollida de les restes mortals.

D'altra banda, el Govern del Principat, l'Ajuntament del Franco i la Delegació del Govern a Astúries han emès un comunicat conjunt en què condemnen l'assassinat de Yésica Menéndez Fernández, un crim de violència masclista, recorden. Es tracta de la tercera víctima mortal per aquesta causa en el que va d'any a Astúries. Les tres institucions, que han aclarit que no hi havia denúncia prèvia per violència de gènere, han convocat una concentració de repulsa a les cinc de la tard davant del Consistori.

Segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Presidència, a 6 de setembre, a Espanya havien anat assassinades 30 dones per violència de gènere. I des de 2005 ja són 953 les víctimes de la mateixa causa, 25 d'elles al Principat. En aquest últim cas, indiquen des del Principat, la violència de gènere influeix de manera molt directa sobre els menors d'edat, que també són víctimes de manera directa i agreujada.