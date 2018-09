Corea del Nord demostra que vol canviar

Corea del Nord va celebrar el seu 70è aniversari amb una desfilada en què no es van exhibir míssils de llarg abast i que va estar més centrada en la pau i el desenvolupament econòmic, a més de no comptar amb un discurs del líder nord-coreà, Kim Jong-un. Línia rere línia, soldats i columnes de tancs van desfilar abans de deixar pas a multituds joioses enarborant banderes i flors mentre passaven per davantde Kim, assegut amb l'emissari xinès i altres dignataris estrangers arribats a Pyongyang.

La desfilada va permetre el líder nord-coreà posar de relleu avenços militars, de desenvolupament nacional i en compromís internacional en un moment en què hi ha creixents dubtes sobre la seva voluntat d'abandonar el seu armament nuclear. A diferència d'anys anteriors, en aquest aniversari no hi va haver míssils intercontinentals i tampoc assajos nuclears per commemorar la celebració, com sí va succeir en els dos anys anteriors.

Corea del Nord ha usat amb freqüència les seves grans festivitats per demostrar el seu poder militar i els seus últims avenços en tecnologia de míssils. La seva absència a la desfilada d'aquest any vindria a reafirmar el compromís declarat de Kim de desnuclearizar la península i les seves recents cimeres amb el president sud-coreà, Moon Jae In, i els presidents dels Estats Units, Donald Trump, i la Xina, Xi Jinping. El tema per a les celebracions d'aquest any va ser el desenvolupament econòmic i la unificació de la península, dividida des de la Guerra de Corea, amb carrosses sobre aquest tema que van ser saludades per milers de nord-coreans enarborant banderes de la unificació.



Propera reunió

«Tots els coreans haurien d'unir les seves forces per aconseguir la unificació en la nostra generació. La unificació és l'única manera en què els coreans poden sobreviure», establia en un editorial el diari oficial nord-coreà Rodong Sinmun. Kim i Moon es reuniran a Pyongyang entre el 18 i el 20 de setembre en la seva tercera cimera aquest any, i discutiran mesures pràctiques per a la reunificació de les dues corees. A més, durant la desfilada d'ahir es va poder veure una gran carrossa que estava decorada amb un tren modern, panells solars, plantes d'energia eòlica i preses, sota l'eslògan «El nostre poder per construir economia».