Els liberals europeus es plantegen l'expulsió del PDeCAT pel cas 3%

L'Aliança dels Liberals i Demòcrates per a Europa (ALDE) s'està plantejant expulsar el PDeCAT. Segons asseguren a l'ACN fonts d´ALDE -el partit europeu on també s´integra Ciutadans (Cs)-, el plantejament de l´expulsió no té res a veure amb el procés independentista a Catalunya sinó amb la imputació del PDeCAT pel cas del 3%.

Les mateixes fonts confirmen que la permanència del partit presidit per David Bonvehí dins de la formació europea es va debatre divendres passat en una reunió de la Junta, ja que abans de l'estiu el partit va dirigir al PDeCAT algunes preguntes relacionades amb la seva imputació en el cas i encara no han obtingut cap resposta.

"En la reunió la Junta va estendre el termini perquè el PDeCAT respongui en persona fins a la setmana següent", expliquen les mateixes fonts. De fet, segons ha pogut saber l'ACN, una delegació del PDeCAT es desplaçarà fins a Brussel·les aquest divendres per reunir-se amb membres de la Junta, entre els quals hi ha Luis Garicano (Cs), un dels sis vicepresidents d´ALDE. La decisió definitiva, però, la prendrà el Consell i ho farà en les pròximes setmanes o mesos.

Un cop la Junta hagi mantingut la reunió i hagi escoltat les explicacions del partit, enviarà la seva posició sobre si mantenir el PDeCAT entre els seus membres o no i la decisió final la prendrà el Consell d'ALDE, que és la instància responsable dels membres i que podria optar per l'expulsió del PDeCAT. Previsiblement, la Junta farà arribar el seu posicionament a principis de la setmana vinent, moment en què podria suggerir també quan procedir a la votació final de la decisió per part del Consell, que aplega delegats de tots els partits membres.

Segons matisen des d´ALDE, es podria optar per diverses dates i opcions de votació, des d´una votació electrònica fins a convocar un consell o decidir-ho al Consell previst al novembre a Madrid, per exemple. Si bé anteriorment ALDE ha comptat amb membres de Convergència i el PDeCAT dins de la Junta, actualment no n'hi ha cap. De fet, l'excoordinadora general Marta Pascal va arribar a ser vicepresidenta de l'Aliança de Liberals i Demòcrates per Europa entre el 2015 i el 2017, quan va plegar del càrrec pels seus posicionaments sobre el procés.

El president d'ALDE, Hans van Baalen, va criticar fa uns mesos el president Quim Torra assegurant que la seva retòrica és "separatista i racista".ALDE nega que el motiu sigui ideològicEl contingut de les preguntes que ALDE va fer arribar al PDeCAT no ha transcendit però el partit europeu manté que tenen relació amb les acusacions de corrupció i neguen que el motiu sigui ideològic. "La seva posició ideològica a Catalunya i a Espanya no es troba entre les qüestions plantejades", asseguren a l'ACN. En aquest sentit recorden que el PDeCAT és el successor de Convergència, que n'ha estat membre "durant molts anys". "Com a regla general, el partit ALDE no interfereix en qüestions de política nacional o regional", conclouen. En total la formació europea fa de paraigües de fins a 60 partits de tota Europa.