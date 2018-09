Gairebé 300 detinguts a Rússia per participar en manifestacions

Almenys 291 persones van ser detingudes a 19 ciutats per participar en les manifestacions convocades en contra de l'augment de cinc anys en l'edat de jubilació a causa que està prohibit manifestar-se en dia de votació, ja que ahir es celebreavn eleccions regionals i locals a Rússia. Hi havia convocades protestes a més de 80 ciutats, inclosa Moscou, on unes 2.000 persones es van concentrar a la plaça Puixkin tot i que la manifestació no estava autoritzada. A la concentració es van corejar consignes com «Rússia serà lliure» o «Putin és un lladre».

Efectius antiavalots van ordenar dissoldre la protesta sota amenaça de detenció i processament judicial, però els concentrats van començar llavors a desplaçar-se junts pel centre de la capital russa fins que van ser aturats per les tanques metàl·liques de la Policia, que va realitzar llavors els arrestos.

«He vingut per protestar contra la reforma de les pensions. He de viure en aquest país i vull tenir esperança en el futur i una bona vellesa», va explicar un dels participants, Nikolai Borodin, de 22 anys. Katia Shomnikova, de 23, va criticar que «m'han robat el meu futur». «Haurem de corregir el que s'ha fet. Vull una vida millor per a mi i per als meus fills», va argumentar. El moviment contra la reforma de les pensions té el suport del Partit Comunista i de l'opositor Alexei Navalni, qui es troba a la presó per incomplir la normativa sobre manifestacions.