Moren dues persones en caure a un riu mentre feien fotos a Cantàbria

Dues persones, un home i una dona, germans i veïns de Solares, al municipi càntabre de Medio Cudeyo, van morir en caure accidentalment al riu Miera al seu pas per la localitat. Tots dos es van precipitar accidentalment a l'aigua mentre feien fotografies al costat de la riba. El Centre de Coordinació d'Emergències del Govern de Cantàbria va rebre una trucada alertant que dues persones es trobaven amb problemes per sortir de l'aigua poc després de les cinc de la tarda. Un matrimoni que en aquell moment es trobava a la zona va ser qui va donar la veu d'alarma.

Fins al lloc dels fets es van traslladar agents de la Guàrdia Civil, Bombers de Santander, sanitaris del servei 061, un tècnic de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències de l'Executiu, l'helicòpter de rescat del Govern autonòmic i l'ERIE de busseig de Creu Roja, encara que no va ser necessària la intervenció d'aquests darrers dos. Una de les persones que es trobava a la zona va aconseguir treure la dona de l'aigua, activant-se de forma immediata la recerca del seu germà, que va ser rescatat per Bombers de Santander. Els sanitaris van practicar tasques de reanimació sense poder fer res per la vida de les dues persones.