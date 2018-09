El que queda de Grècia

Espanya i el conjunt de la Unió Europea van patir dues recessions consecutives durant l'última crisi, però Grècia va patir una depressió. Ara acaba de sortir del seu tercer rescat en vuit anys i la Comissió Europea ha donat per tancat el major desafiament que ha afrontat la unió monetària a la seva continuïtat.

Però la devastació que va deixar la crisi al país hel·lè ha estat destacada, i llança moltes ombres de dubte: la sostenibilitat d'una economia escanyolida, depauperada (el seu PIB va caure dels gairebé 223.000 milions d'euros el 2007 a menys de 178.000 milions el 2017), sense credibilitat en els mercats financers internacionals (per l'absència de moral tributària, una economia submergida que equival al 21% del PIB, la fugida de capitals i l'escàndol de la falsificació dels comptes públics que va perpetrar el Govern dretà de Nova Democràcia fins a finals de 2009) i amb un deute insuportable del 178% del PIB (el major de la UE). Per això, la Comissió Europea, encara que va celebrar la fi de la intervenció de l'economia grega, ha imposat al país un examen trimestral pels «homes de negre», quan la resta de països que van demanar rescats (Irlanda, Portugal, Espanya i Xipre) són fiscalitzats cada sis mesos.

L'FMI va mantenir i manté que un deute del 178% del PIB és impagable i que necessita una quitança, cosa que rebutgen els seus creditors principals: els països socis de la UE i de l'euro. El comissari europeu d'Economia, Pierre Moscovici, va admetre el dia 20 d'agost que «encara hi ha molta feina per fer perquè Grècia pugui mantenir-se dreta». I l'exministre d'esquerres grec d'Economia, Yaris Varoufakis, va sentenciar el 28 de juny en un article que «es va condemnar el país a l'endeutament perpetu».

Ni per l'origen i intensitat dels problemes ni pels ressorts nacionals per afrontar-los es pot comparar Grècia i la resta de països europeus que van sol·licitar una assistència financera a la «Troika» (Unió Europea, Banc Central Europeu i Fons Monetari Internacional).

L'economia grega va arribar a caure un 25%, en termes anàlegs a l'ensorrament dels Estats Units a la Gran Depressió (amb una caiguda del PIB del 27% entre 1929 i 1933) i, tot i que Atenes ho va atenuar amb els creixements de 2014 i 2017, el país encara produeix un 20% menys que el 2007. Espanya, fins i tot amb els gravíssims efectes de les seves bombolles creditícia i immobiliària, es va deixar 7 punts de PIB en les recessions.

Aquest diferencial situa tots dos països en realitats que no són assimilables, com tampoc ho són les situacions d'inici. Grècia sempre va ser un país més pobre i mai va tenir la capacitat exportadora, ni la potència industrial, ni el pes turístic d'Espanya, fet pel qual no va poder beneficiar-se amb el mateix aprofitament dels vents favorables externs que van impulsar economies com l'espanyola a partir de 2014: L'abaratiment del cru, la depreciació de l'euro, els tipus d'interès en el 0% i el desviament de turistes des de la riba sud del Mediterrani a la riba europea. Això, sumat a la desinflació, va atenuar a Espanya els efectes empobridors de la reforma laboral de 2012, la de les pensions del 2013, les retallades salarials als funcionaris, les pujades d'impostos i altres polítiques restrictives aplicades a Espanya.

A aquests factors es va sumar el tractament de la crisi. Grècia, per la gravetat dels seus desequilibris i a causa d'una gestió catastròfica i despreocupada dels seus comptes públics durant massa anys (el país va ser sorprès per la crisi de 2008 amb un deute públic del 107,4% del PIB quan l'espanyol era de només el 36,2%), es va veure sotmesa a un tractament d'austeritat duríssim per la «Troika», amb retallades severíssimes de la despesa pública, reduccions de plantilles públiques, salaris i pensions, augments tributaris i altres mesures d'emergència mai adoptades. Grècia va rebre tres rescats successius (amb les contrapartides dels mateixos programes d'austeritat) per un de sol de la resta de països: bé integrals (Irlanda, Portugal i Grècia) o parcial (Espanya). I les xifres tampoc són comparables: tot i que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va estar decidit a demanar un segon rescat a l'FMI (el va vetar la Comissió Europea, segons va revelar el ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, al seu llibre España amenazada), l'assistència efectiva a Espanya va ser de 40.000 milions (equivalents al 3,8% d'un PIB d'una mica més d'un bilió d'euros), mentre que Grècia va necessitar la injecció de 289.000 milions, una xifra superior a tota la seva producció anual (222.771.000 el 2007), a més d'una quitança de deute pels creditors privats internacionals.

Aquesta disparitat de xifres exemplifica el diferent abast i dimensió dels problemes que arrossegaven un i altres països, i que, en conseqüència, les mesures d'ajust fossin més radicals a la nació més malalta. La paradoxa va ser que la molt superior teràpia d'austeritat va suposar un major enfonsament de l'economia grega perquè es va aplicar en excés, com va admetre l'FMI al juny de 2013, l'OCDE el juny de 2016 i Moscovici el passat dia 21 d'agost. No obstant això, el comissari europeu va explicar que la major exigència dels creditors amb Grècia no va ser responsabilitat dels socis de l'euro, sinó de la «terrible crisi» que va patir el país.

Aquesta actuació duríssima per acabar amb el tradicional desgovern públic i indisciplina privada de Grècia va impedir al país beneficiar-se de la relaxació que va aplicar la Comissió Europea en els seus exigents objectius fiscals nacionals. Aquesta atenuació del rigor pressupostari va ser un altre dels factors que van contribuir a la recuperació espanyola i d'altres països de l'euro a partir de finals de 2013.

Al Govern de Rajoy, la UE li va flexibilitzar tres vegades els objectius de dèficit fiscal anual i, tot i així, no els va complir mai excepte el 2017, i tampoc preveia complir-los el 2018, com va anunciar el ministre Cristóbal Montoro a Brussel·les després dels pactes pressupostaris amb els nacionalistes bascos. Ara la UE ha atorgat una altra suavització de la senda de dèficit a Pedro Sánchez tenint en compte que les desviacions eren inevitables.

Des de 2017 (un any després que ho aconseguís la mitjana de la Unió Europea), Espanya va recuperar i va superar el PIB previ a la crisi, però Grècia segueix encara molt lluny d'aquest objectiu. Els dos països segueixen liderant la taxa d'atur a la UE i a l'OCDE, amb Grècia al capdavant seguida per Espanya (la desocupació va arribar al 28% de la població activa en el primer país i al 27,1% el 2013 en el segon, i ara estan en el 20,1% i 15,8%, respectivament) i Grècia capitaneja el nivell de deute sobirà mentre que Espanya és el cinquè estat que presenta majors dèbits públics.

Però, tot i comptant amb que la situació és molt pitjor avui a Grècia que a Espanya en gairebé tots els ordres, la comparativa entre els dos països no sempre és més favorable per a Espanya. Entre 2007 i 2017 el deute públic en termes absoluts va créixer el 46,67% a Grècia i més del 200% a Espanya, on no ha deixat de fer-ho ni un sol any en termes absoluts. En part, la causa d'això és que Grècia ha completat dos exercicis continus (2016 i 2017) amb superàvit fiscal, mentre que Espanya no ha aconseguit l'equilibri des de finals dels anys 60 (excepte els superàvits pressupostaris el 2005, 2006 i 2007, en el primer mandat de Zapatero) i el 2017 va tancar amb un descobert del 3,1% del PIB, el més gran d'Europa.

Amb tot, on la confrontació entre els dos països és més punyent i negativa per a Espanya és en l'equitat. Encara que l'oficina estadística de la UE situa Espanya, després de Romania i Grècia, com el tercer país amb major percentatge de població pobra (aquella que percep menys del 60% dels ingressos mitjans del seu país un cop comptabilitzades les transferències socials), l'OCDE va identificar Espanya al maig com la nació amb major nombre de llars amb treballadors en el llindar de la pobresa.

Espanya lidera la temporalitat en l'ocupació (més que triplica Grècia, segons Eurostat); Oxfam va dir al gener que Espanya és el tercer país (empatat amb Lituània) amb major desigualtat de la UE després de Romania i Bulgària; la Comissió Europea va atorgar a Espanya al novembre el primer lloc en bretxa entre riquesa i salari, i el mateix va fer el Fòrum de Davos al gener.

De manera que Grècia es va enfonsar i es va empobrir molt més, i de forma més generalitzada, i Espanya es va recuperar de la crisi amb l'estigma d'una desigualtat superior.