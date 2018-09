Sánchez promet un pla de xoc per lluitar contra l'atur juvenil

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar un proper pla de xoc per lluitar contra la desocupació juvenil i va expressar el seu convenciment que l'economia i l'ocupació creixeran «amb intensitat» en els propers mesos. «Els més joves necessiten el compromís del Govern d'Espanya i el tindran», va destacar Sánchez durant la seva intervenció a la Festa de la Rosa, acte polític organitzat pels socialistes asturians, que va servir d'inici per a la campanya de reivindicació dels primers 100 dies de l'Executiu del PSOE.

El president del Govern es va mostrar convençut que «el creixement econòmic serà robust en els propers mesos i es crearà ocupació amb intensitat». Així mateix, va afirmar que aquesta legislatura està «establint les bases de la transformació que vindrà» i que «necessita Espanya» en la propera dècada. «El nostre objectiu és la justícia social i el nostre horitzó el 2030», va afegir el president del Govern, que va destacar els cinc eixos en què es basarà aquesta «transformació»: educació, treball, sanitat, medi ambient i pensions.

Per part seva, el secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea, va assegurar que Sánchez, que compleix 100 dies al capdavant de l'Executiu, ha utilitzat 50 dies per a «acontentar» els seus socis de moció i altres 50 «per rectificar les decisions que ell mateix prenia». «Rectificar és de savis quan es fa una vegada, però és d'incompetents quan es fa contínuament», va criticar el dirigent popular, alhora que va destacar que no sap si Sánchez esgotarà la legislatura, però el que sí que ha fet és «esgotar la paciència de tots els espanyols».

En aquest sentit, va assegurar que els espanyols «estan esgotats» de veure un Govern que «no té projecte ni futur». «Estan acabant amb les esperances que teníem que Espanya segueixi sent el país que crea ocupació i que sigui referència a Europa», va assenyalar el secretari general del PP.