Soraya Sáenz de Santamaría abandona la política

L'exvicepresidenta del Govern i excandidata del PP a la Presidència del partit, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comunicat al líder d'aquesta formació, Pablo Casado, la seva voluntat d ' "abandonar l'activitat política i emprendre una altra etapa".

L'exvicepresidenta ha mantingut una reunió aquest matí amb Casado, a qui ha avançat la decisió que ha adoptat després d'una "profunda reflexió i des del convenciment que és el millor tant per a la nova direcció del PP" com per a la seva família i per a ella mateixa .

Santamaría explica la seva decisió en un comunicat facilitat a EFE, en què expressa la seva gratitud més profunda i l'experiència "impagable que ha viscut aquests 18 anys" al PP.