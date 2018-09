Carmena: «A la meva candidatura hi ha lloc per a totes les persones»

L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, va assegurar sobre la possible presència de socialistes a la plataforma que vol encapçalar de cara a les properes eleccions que «hi ha lloc per a totes les persones, tinguin el carnet que tinguin». I és que aquesta plataforma que va anunciar en roda de premsa després de confirmar que es presenta «és a nivell personal, no és una estructura ni una representació de partits». «Estic segura que a persones vinculades al PSOE els interessaria estar vinculades a aquesta plataforma, a aquest col·lectiu, vinculat al progrés», va postil·lar.

Carmena va insistir que es tractarà d'una plataforma «amb característiques noves» que cal començar a construir. «Jo no faré aquesta plataforma sinó les forces progressistes de Madrid», va afegir, tot explicant que «la meva proposta és que jo estic disposada a ser candidata en una plataforma que s'ha de crear, i no ho faré jo», sinó les forces progressistes de la ciutat. També va incidir que haurà de ser una «plataforma flexible, sense dependències», al que va sumar que «el bonic és que no hi ha res tancat».

Per part seva, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va celebrar la decisió de l'alcaldessa de Madrid de repetir com a candidata i va confirmar la participació de la seva formació en la construcció de la «candidatura plural» que la regidora vol conformar. «És una gran notícia que Manuela estigui disposada a seguir al capdavant del canvi a Madrid», va afegir Iglesias.