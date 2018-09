El Govern dels EUA tanca la missió diplomàtica de Palestina a Washington

El Govern dels Estats Units va anunciar el tancament de la missió diplomàtica de Palestina a la capital, Washington, en resposta a la decisió palestina de reclamar al Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigui Israel per crims de guerra. «Hem permès a l'oficina de l'Organització per a l'Alliberament de Palestina (OAP) dur a terme operacions que donin suport a l'objectiu d'aconseguir una pau duradora i àmplia entre israelians i palestins des de l'expiració del permís anterior al novembre de 2017», va explicar la portaveu del Departament d'Estat, Heather Nauert.

«No obstant això, l'OAP no ha fet passos per avançar en l'inici de negociacions directes i significatives amb Israel», va manifestar, abans de destacar que «al contrari, la cúpula de l'OAP ha condemnat un pla de pau nord-americà que encara no han vist i s'ha negat a mantenir contactes amb el Govern dels Estats Units al voltant dels esforços de pau».

Així mateix, va manifestar que «aquesta decisió és a més consistent amb les preocupacions de l'Administració i el Congrés amb els intents de Palestina de provocar una investigació sobre Israel per part del Tribunal Penal Internacional».

«Els EUA segueixen creient que les negociacions directes entre les dues parts són l'única manera d'avançar», va explicar Nauert, que va afegir que «aquesta acció no ha de ser explotada pels que pretenen actuar com a espoliadors per distreure l'imperatiu d'aconseguir un acord».