Una llebre ficada en un motor obliga un avió a tornar a l'aeroport de Palma

Una llebre ficada en un motor va obligar de matinada a tornar a l'aeroport de Palma un avió que volava cap a la ciutat alemanya de Nuremberg. El comandant va comunicar l'incident a la torre de control i que es disposava a tornar a Son Sant Joan, on es va activar el protocol d'aterratge d'emergència. El vol 6814, amb destinació a Nuremberg, de la companyia Eurowings es desenvolupava amb normalitat quan el comandant va apreciar una anomalia en un motor, compatible amb que s'hagués introduït una au en ple vol a l'aeronau. A continuació, el pilot va comunicar l'incident a la torre de control i la seva intenció de tornar a l'aeroport de Palma davant el perill evident que representava el fet de tenir un motor inutilitzat. L'avió va realitzar una perllongada maniobra d'aproximació per eliminar combustible mentre a Son Sant Joan s'activava el protocol davant un imminent aterratge d'emergència.

Els bombers de l'aeroport van romandre a la pista per si havien de sufocar algun foc a l'avió després d'aterrar, però no van haver d'intervenir. L'avió va aterrar a l'aeroport de Palma sense problemes i no hi va haver ferits. La sorpresa dels mecànics a l'hora de revisar el motor va ser detectar una llebre a la turbina.