Mor una dona de 67 anys en un incendi en un edifici de Vigo

Una dona de 67 anys va morir a Vigo (Pontevedra) en un incendi que es va iniciar cap a dos quarts de dues que va obligar al desallotjament dels veïns, i que va quedar extingit cap a les cinc de la tarda. La Policia Nacional va confirmar la mort de la dona, que vivia al pis en què va començar l'incendi, i que va ser localitzada a l'interior de la casa. El seu marit, que també residia a l'habitatge, es trobava en aquell moment visitant uns familiars que viuen en un altre pis, encara que també va resultar ferit per inhalació de fum i va haver de ser traslladat a l'Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Un particular va alertar el 112 que sortia molt fum d'una de les finestres de l'edifici. Segons va explicar el regidor de Seguretat de Vigo, Carlos López Fuente, va explicar que a causa de la densa fumera provocada per les flames es va procedir a l'evacuació tant de l'edifici afectat com del confrontant.