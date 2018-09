Suècia: És l'hora del diàleg

Les eleccions parlamentàries a Suècia han dibuixat un panorama polític similar al que ja pronosticaven les enquestes, en què els dos grans blocs polítics mantenen la seva particular pugna sense grans majories a les quals agafar-se i amb els ultradretans Demòcrates Suecs com a espectadors -i potencials àrbitres- d'excepció. La coalició de centre-esquerra liderada pel Partit Social Demòcrata, actualment en el poder, ha repetit com el bloc més votat, amb un 40,6 per cent del total. La dada, que es traduirà en 144 escons al Parlament, sembla insuficient, en la mesura que té més complicat buscar suports a la resta de l'arc parlamentari.

El primer ministre, Stefan Löfven, la formació del qual va sumar a títol individual un 28,3 per cent dels sufragis, no està disposat a llançar la tovallola, almenys per ara. «Cap coalició ha guanyat la majoria, de manera que el més normal és que hi hagi una col·laboració entre els blocs que permeti la governabilitat», va afirmar en el seu primer missatge.

Löfven va apel·lar així al discurs que ja va llançar en campanya, en què havia instat l'Aliança de centredreta a no caure en braços de l'extremisme i a facilitar un govern de centre-esquerra, conscient que els sondejos li concedien una exigua majoria parlamentària.

De fet, en nombre d'escons, el bloc que lidera Löfven només avantatja en un a l'Aliança que encapçalen els moderats de Ulf Kristersson. La coalició de centredreta va obtenir el 40,3 per cent dels sufragis, gairebé la meitat dels quals -19,8 per cent- corresponen al Partit Moderat, i no es planteja posar-ho fàcil a Löfven.

Kristersson va aprofitar les seves primeres paraules després del tancament dels col·legis electorals per demanar la dimissió del primer ministre i va assegurar que ha estat «clar durant tot el procés electoral» sobre els passos què està disposat a fer. «L'Aliança no governarà ni discutirà la formació d'un Govern amb els Demòcrates Suecs», va afegir el dirigent conservador. Demòcrates Suecs, mentrestant, presumeix d'uns resultats sense precedents, en consolidar-se com a tercera força amb un 17,6 per cent dels sufragis. El seu líder, Jimmie Akesson, que ha aconseguit maquillar els orígens neonazis de la formació per pescar vots en caladors desfavorables, aspira a ser l'àrbitre. «Guanyarem una gran influència sobre el que passa a Suècia durant la setmana que ve, en els propers mesos i en els propers anys», va assegurar.