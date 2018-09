Un centenar d'immigrants moren en naufragar la seva pastera a Líbia

Més d'un centenar de migrants van morir com a conseqüència del naufragi d'una llanxa pneumàtica el passat 1 de setembre, segons l'ONG Metges Sense Fronteres (MSF), que va citar supervivents del sinistre. Entre els morts hi hauria 20 menors, inclosos dos bessons de 17 mesos, la seva mare i el seu pare. «Més d'un centenar de persones haurien mort en un naufragi a la costa líbia l'1 de setembre. Els supervivents van ser portats a Joms, a l'est de Trípoli, al costat d'altres persones interceptades per la Guàrdia Costanera líbia. Metges Sene Fronteres ha proporcionat atenció d'emergència a aquest grup, entre el qual hi havia persones amb greus cremades químiques», va informar MSF.

El grup atès per MSF estava format per 276 persones, entre les quals hi havia supervivents del naufragi que van arribar el 2 de setembre al port de Joms en embarcacions de la Guàrdia Costanera. Els migrants van sortir en dos llanxes pneumàtiques a primera hora de l'1 de setembre amb més de 160 persones de diferents nacionalitats a bord cadascuna. Entre ells hi havia sudanesos, malians, nigerians, camerunesos, ghanesos, libis, algerians i egipcis. La primera embarcació es va haver d'aturar per una avaria en el seu motor.