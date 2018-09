Montón presenta la dimissió quatre hores després de rebre el suport de Pedro Sánchez

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Carmen Montón, va presentar la seva dimissió al president del Govern, Pedro Sánchez, que va decidir acceptar-la, perquè el cas del seu màster no influeixi en el seu Executiu, segons va assegurar en una compareixença convocada d'urgència al ministeri. Montón va presentar la seva renúncia després de les informacions difoses pel eldiario.es sobre irregularitats en el màster cursat a la Universidad Rey Juan Carlos i la informació de La Sexta de possible plagi en el seu Treball de Fi de Màster (TFM).

«He estat transparent i honesta -va destacar-. Com he reiterat, no he comès cap irregularitat, ho seguiré defensant amb convicció i la consciència molt tranquil·la». L'exministra va manifestar orgull i agraïment pel fet que Sánchez hagi comptat amb ella per al seu equip. «En tot moment he sentit la qualitat humana, suport i afecte del president del Govern. Els espanyols i espanyoles tenen un magnífic president del Govern i perquè aquesta situació no influeixi li he comunicat la meva dimissió com a ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social» , va explicar

L'exministra va assenyalar que «en les últimes 48 hores s'ha posat en qüestió» el seu treball en el màster, la seva assistència a les classes i la superació de les diferents assignatures i va defensar que «des del primer minut» ha donat explicacions i tota la informació «de què disposo, aclarint tot el que depenia exclusivament de la meva responsabilitat».

Segons va assegurar, si va decidir cursar aquell màster en els anys 2010 i 2011, acabada de llicenciar en Medicina, sent ja portaveu d'igualtat del PSOE, va ser per a «millorar els meus coneixements i fer millor la feina al Congrés». A més, va aclarir que es va treure aquest títol «com molts, amb esforç, il·lusió i afany».

D'aquesta forma, només quatre hores va durar el suport del president del Govern a la seva ministra de Sanitat, a qui a la tarda descartava cessar per les irregularitats conegudes. Una informaci´´o de La Sexta, segons la qual Montón va plagiar altres autors que no va citar en el seu treball fi de màster, va precipitar els esdeveniments.

El dia començava amb una altra informació de eldiario.es, que va tenir accés a la fitxa d'alumna de Montón i va comprovar com al juny de 2011 tenia almenys una assignatura com a no presentada, nota que va ser modificava mesos després, al novembre, ja fora de termini per un 5, aprovat. Aquesta assignatura no aprovada al juny hauria d'haver impedit Montón presentar el seu treball de fi de màster, ja que és requisit haver superat totes les assignatures.

A primera hora del matí, dirigents del PSOE donaven per fet el cessament de Montón, la situació de la qual qualificaven d'insostenible tenint en compte el discurs de regeneració democràtica que ha abanderat Sánchez. No obstant això, a la reunió interna del Grup Parlamentari Socialista ningú va intervenir per demanar la dimissió de la ministra, i la portaveu del Grup i número dos del partit, Adriana Lastra, va donar suport públicament a Montón.

Cap a les cinc de la tarda, Sánchez descartava el cessament de Montón, tot afirmant que «està fent una gran feina i ho seguirà fent». Diversos dirigents socialistes, inclosos alguns membres de l'Executiva Federal del PSOE, no dubtaven a qualificar d '«error» la decisió de mantenir la ministra, que consideraven «inexplicable». Sánchez, afirmen en el seu entorn, va pecar de bona voluntat i va creure la versió de Montón, a la qual no feia responsable de les irregularitats comeses pels organitzadors del màster.