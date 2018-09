La neta de Franco haurà d'abonar més de mig milió per impostos impagats

La néta del dictador Francisco Franco, Carmen Martínez Bordiú, haurà de pagar 525.063,96 euros a l'Agència Tributària que va deixar d'abonar quan després de la venda el 2006 d'unes accions que havia heretat de la seva mare va comprar diversos immobles a Cantàbria i va fer la declaració de la renda reduint la base imposable del guany des de 6,7 milions d'euros a 57.209 euros.

Així consta en una sentència dictada el passat març i en la qual la Secció Quarta del Contenciós Administratiu desestima la pretensió de Carmen Martínez Bordiú d'anul·lar la sanció que se li va imposar el 2011 després d'una inspecció de les seves declaracions d'IRPF dels anys 2006, 2007 i 2008 i contra la qual ha anat reclamant primer al Tribunal Econòmic-Administratiu de Cantàbria i després, davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Central.

Quan el 2011 es va aixecar una acta de disconformitat amb les seves declaracions de la renda del 2006 al 2008, l'administració tributària va proposar més de mig milió d'euros de sanció «basant-se en la no existència» d'un empleat a temps complet «dedicat exclusivament a les activitats d'arrendament i d'un local afecte a l'activitat d'arrendament d'immobles» que ella havia al·legat per seleccionar la base imposable en fer la declaració. L'Audiència Nacional conclou ara que no hi ha raó per anul·lar la primera sanció que li va imposar l'administració tributària, de manera que haurà d'abonar aquests 525.063,96 euros.