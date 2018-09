El PP lamenta que la renúncia tingui lloc en un moment en què «cal un Govern fort»

El secretari general del Partit Popular, Teodoro García, va preguntar al president del Govern, Pedro Sánchez, per quins motius havia passat «en dues hores» de donar suport a la ja exministra de Sanitat, Carmen Montón, a «autoritzar i impulsar el seu cessament fulminant». El dirigent popular va lamentar que la dimissió tingui lloc en un moment en què «fa falta un Govern fort», i concretament en un dia en què «els separatistes que volen enfrontar-nos han sortit al carrer a amenaçar l'Estat de Dret». Per això, va opinar que l'Executiu de Sánchez és «el més dèbil de la història de la democràcia espanyola», i va recordar que «mai abans en cent dies havien dimitit dos ministres».

Sánchez va valorar a través de Twitter la dimissió de la ministra de Sanitat assegurant que la seva decisió és «valenta» i que l'honora. «En 100 dies has recuperat la sanitat universal, has treballat sense descans per retornar i ampliar drets. Gràcies pel teu compromís amb la igualtat i la justícia social», va escriure el cap de l'Executiu.

Per part seva, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va afirmar que «la dignitat de la universitat pública no pot suportar un altre màster fraudulent i menys una tesi copiada». El líder de Podem va afirmar a través de Twitter que li sabia greu la dimissió perquè Montón «podia haver estat una bona ministra». Però dit això, es va mostrar d'acord amb la renúncia. «Aquest govern no pot assemblar-se al PP», va dir.

Paral·lelament, el president de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), Serafín Romero, va mostrar el «desencant, decepció i preocupació» del sector per la dimissió de la ministra de Sanitat. Romero va lamentar l'escàs temps que han tingut per plantejar a la ja exministra i al seu equip els reptes als quals s'enfronta el sector sanitari com, per exemple, el desenvolupament professional o la necessitat d'arribar a un Pacte d' estat per la Sanitat. «Ara de nou estem en un impàs. Tornen a aturar-se tots els temes que són urgents i hem de tornar a començar. És una situació complexa», va dir.