Trànsit vol que sigui obligatori l'assistent de velocitat intel·ligent

Pere Navarro va mostrar el suport al fet que la Direcció General de Trànsit faci obligatori l'assistent de velocitat intel·ligent als cotxes per tal de reduir la xifra de criminalitat. Aquest assistent, segons Jesús Monclús, director de Prevenció i Seguretat Viària de la Fundació Mapfre, és un sistema que llegeix els senyals de trànsit i que, un cop activat, ajusta la velocitat a la legal, evitant que el vehicle s'apropi massa al que va davant i arribant a frenar fins i tot si és necessari.

Aquest sistema és una combinació del control de velocitat de creuer adaptatiu i el reconeixement de senyals de trànsit treballant a l'uníson i actuant activament sobre l'accelerador i el fre del cotxe. El director general deTrànsit va recordar que «en seguretat viària el punt estratègic és la velocitat, ja que està darrere dels accidents i com més gran sigui, més greus són els sinistres».

Navarro va assenyalar que crida l'atenció que a Espanya, en els últims sis anys, el que es va dur a terme en aquest àmbit va ser un augment del límit de velocitat de 120 a 130 quilòmetres per hora a les autopistes, «just a l'inrevés del camí seguit a altres llocs».

El director general va destacar que el 77% dels accidents es van registrar a carreteres secundàries, sent un 36% d'ells per sortides de la via i un 28% per col·lisions frontals. «La tecnologia ens ha d'ajudar a controlar la velocitat i potser aquest sistema sigui el salt endavant més important des del coixí de seguretat», va afirmar Pere Navarro.