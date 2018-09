Carmena farà primàries a la plataforma que es crearà per a la seva candidatura

L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, va aclarir sobre la plataforma que va avançar dilluns passat per presentar-se a la reelecció a les municipals de 2019 que «és clar que hi haurà primàries, més que primàries, seran'participadàries'», concepte que es va inventar per intentar explicar que aquest procés requereix la participació de tots els que en vulguin formar part.

L'alcaldessa de Madrid va insistir que ella no és «candidata de res» sinó alcaldessa. «Quan vinguin les eleccions, parlarem de les eleccions», va postil·lar. No obstant això, sí que va voler aclarir que quan va transmetre en roda de premsa que està disposada a tornar a ser candidata, el que va fer va ser posar a sobre de la taula la seva «proposició personal per ser de nou candidata quan arribin les noves eleccions». «No és que tingui clar que hi haurà primàries sinó molt més que primàries», va aclarir.

I és que es tractaria d'una plataforma, «si sorgeix, que ha de sorgir de Madrid, amb molta participació». «Jo no faré aquesta plataforma. Jo no estic aquí, sé que aquest procés s'està fent a Madrid», va puntualitzar sobre «aquest conjunt d'electors». Es tractaria d'una proposta perquè «siguin els madrilenys els que dissenyin la seva candidatura».

«Vull una cosa a fer entre tots. No se m'ha ocorregut que no hi hauria un procés de selecció d'aquestes característiques que anomenem primàries però és alguna cosa més que primàries», va insistir.