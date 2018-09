El Congrés avala l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos

Primer pla de la tomba on hi ha enterrat Francisco Franco

Primer pla de la tomba on hi ha enterrat Francisco Franco Reuters

El Congrés dels Diputats ha aprovat el reial decret-llei i avala la posició del govern espanyol d'exhumar les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. La votació s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups a excepció de Cs i PP que s'han abstingut, com ja havien anunciat.

A més, hi ha hagut dos vots negatius a la bancada del PP que el partit afirma que han estat errors. PP i Cs critiquen el govern espanyol per usar la fórmula del decret per aprovar una mesura que consideren que no és urgent. "No els acompanyarem en aquesta aventura", ha manifestat el diputat popular Jorge Fernández-Díaz. "No volem ser còmplices de les urgències i els nyaps de Sánchez", valora Villegas des de Cs.

Els partits catalans han donat suport a la mesura però han recordat que ho fan a canvi que el govern espanyol compleixi el compromís d'anul·lar les sentències franquistes. "Tenim confiança absoluta en vostè", ha dit el portaveu dels republicans, Joan Tardà, a la vicepresidenta. Carmen Calvo ha lamentat que Cs i PP "es posin de perfil davant la dictadura" i que un acord "històric" no s'hagi aprovat per unanimitat.