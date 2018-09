Detenen l'actor Willy Toledo per no presentar-se a un judici per ofenses religioses

L'actor Willy Toledo, contra el qual hi havia una ordre detenció, va anunciar el seu arrest a través de Facebook, una detenció que va confirmar el seu advocat, Endika Zulueta. L'actor estava en crida i cerca per no presentar-se a un judici per ofenses religioses. El lletrat va explicar que l'actor va ser arrestat cap a les tres de la tarda als voltants del seu domicili a Madrid. «Podent haver-lo detingut a la nit o demà (per avui) al matí, la policia ha decidit tenir-lo en un calabós, privant-lo així de llibertat durant gairebé 20 hores», va explicar l'advocat.

El jutge va emetre una ordre d'arrest contra Willy Toledo per no anar a declarar davant la justícia després de la denúncia d'Advocats Cristians i de la Fiscalia. Concretament, el jutjat va ordenar la seva detenció i posada a disposició de la justícia per a avui.

L'Associació Espanyola d'Advocats Cristians va denunciar davant la Fiscalia uns comentaris que va considerar ofensius, difosos per Willy Toledo a través de Facebook al juliol de 2017, que, segons el parer de l'entitat denunciant, «vexaven els sentiments religiosos».

Segons el parer del lletrat, la Fiscalia ha interposat una denúncia contra una persona «per escriure a Internet 'em cago en Déu'». Per això, es va preguntar si en un Estat constitucionalment aconfessional com és Espanya, continua instaurada «la inquisició» . «A l'Espanya del segle XXI la llibertat d'expressió avui es tanca en un calabós», va assenyalar l'advocat.