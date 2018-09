Dues persones ateses per mossegades de ratpenats amb la ràbia

Els ratpenats no solen despertar massa simpaties a la majoria de persones. El seu aspecte i les llegendes que envolten a aquests petits mamífes voladors els fan, en ocasions, temibles.Totes aquestes pors, no se solen correspondre amb el perill real existent, no obstant això, sempre hi ha motius per prendre precaucions.

I és que, aquest estiu dues persones han hagut de ser ateses a conseqüència de mossegades de ratpenats que portaven la ràbia, segons ha avançat el diari El País. Els afectats, una dona de 59 anys d'edat a Valladolid i un jove de 19 a Huelva, van ser atesos amb un tractament antirràbic, que resulta imprescindible per evitar que la malaltia arribi a ser mortal.

Tots dos casos es van produir en el mes de juny i amb només dos dies de diferència. Malgrat el que pugui semblar, els experts asseguren que la coincidència no és significativa a nivell d'estadístiques. "Pot ser una casualitat o el primer indici d'alguna cosa, però no tenim dades per extreure conclusions", explica Elías Fernando Rodríguez, catedràtic de Sanitat Animal de la Universitat de Lleó.

Els casos registrats a Espanya no són alarmants. Des de 1987 s'han donat 19 episodis similars. En el cas de la dona, l'animal la va atacar quan ella intentava obrir un armari de la seva casa i a l'home, en canvi, el va atacar quan va tractar d'apartar el ratpenat del seu gat.

Per sort, els afectats s'han recuperat sense conseqüències. Les autoritats sanitàries adverteixen que qualsevol que pateixi un cas similar, el primer que ha de fer és rentar bé la ferida i acudir immediatament a un centre mèdic.