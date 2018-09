Els EUA es preparen per a l'arribada del «monstruós» huracà «Florence»

El «monstruós» huracà Florence, que podria convertir-se en la primera tempesta de categoria 4 que colpeja l'estat de Carolina del Nord en sis dècades, continua aproximant-se a la costa sud-est dels Estats Units, on podria deixar fortes onades, pluges torrencials i inundacions durant els propers dies. Els seus forts vents i enormes onades colpejarien així les costes de Carolina del Nord, Carolina del Sud i Virgínia fins i tot abans que toqui terra demà, tal com preveu el Centre Nacional d'Huracans (CNH) del país, que va alertar que les precipitacions podrien causar danys a diversos quilòmetres terra endins.

Les autoritats han adoptat mesures extraordinàries per evitar que es registrin víctimes. Més d'1 milió de residents han rebut ordres d'evacuar les zones costaneres dels tres estats i s'ha procedit a tancar campus universitaris, escoles i fàbriques. Amb vents màxims sostinguts de 225 quilòmetres per hora, l'huracà es troba ja en la categoria 4 de l'escala Saffir-Simpson -que té fins a cinc nivells-, de manera que els meteoròlegs esperen que el seu enfortiment es mantingui al llarg dels propers dies abans de disminuir.

«Aquesta tempesta és monstruosa», va asseverar el governador de Carolina del Nord, Roy Cooper. «Fins i tot si han afrontat tempestes abans, aquesta és diferent. No apostin les seves vides a que podran superar fàcilment aquest monstre», va afegir

Per accelerar les evacuacions des de la costa de Carolina del Sud, les autoritats han canviat el flux del trànsit a algunes autopistes, però tot i això la principal autopista de les illes Outer Banks de Carolina del Nord va viure forts embussos.Les comunitats que es troben en la trajectòria de Florence podrien romandre sense subministrament elèctric durant setmanes a causa de la caiguda dels cables de tensió i a la inundació dels equips, tal com va explicar l'administrador de l'Agència Federal per a la Gestió de emergències, Brock Long.

Per part seva, l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va assegurar que Florence podria deixar quantitats de precipitació mai abans vistes tant a Carolina del Nord com a Carolina del Sud.