L'assassina confessa de Gabriel Cruz serà jutjada per un jurat popular

El jutge instructor del crim del nen de vuit anys Gabriel Cruz a Níjar (Almeria) va acordar que la presumpta autora, Ana Julia Quezada, sigui jutjada per jurat popular i l'ha citat per al dia 17 per a una compareixença en seu judicial en què li comunicarà l'acusació que hi ha contra ella per assassinat, detenció il·legal i contra la integritat moral. El magistrat Rafael Soriano fa així un pas més en la preparació del judici contra qui va ser la parella sentimental del pare del menor i autora confessa de la seva mort violenta al febrer i dicta resolució per la qual transforma les diligències prèvies en procediment per tribunal de jurat. Ana Julia Quezada va declarar per primera vegada sobre els fets que se li imputen durant més d'hora i mitja després que fos detinguda a l'entrada a un garatge comunitari al volant d'un turisme en què transportava el cos sense vida i seminú del nen, ocult al maleter.