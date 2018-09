El Papa convoca els presidents dels episcopats per parlar dels abusos

El Papa ha convocat els presidents de les Conferències Episcopals de tot el món a una reunió al Vaticà per parlar del tema dels abusos sexuals i la prevenció d'aquesta xacra a les esglésies locals. La reunió tindrà lloc al Vaticà del 21 al 24 de febrer de l'any vinent. La decisió del Pontífex es va produir durant la vint-i-sisena reunió del consell de cardenals C9 que l'ajuden en el govern de l'Església i en la reforma de la Cúria, que va concloure ahir. Seran uns 130 bisbes els que vagin al Vaticà i es tracta d'una trobada de la qual no hi ha precedents.

L'Església Catòlica alemanya ha revelat en un estudi que ha comptabilitzat 3.677 casos d'abusos sexuals a nens i joves entre 1946 i 2014. Entre els últims escàndols d'abusos sexuals en el si de l'Església es troben els destapats a Xile, que van obligar tots els bisbes xilens a posar els seus càrrecs a disposició del Pontífex i els dels Estats Units.

Està previst que avui el Papa es reuneixi amb bisbes dels Estats Units en una trobada en què es discutiran les conseqüències de l'escàndol d'abusos sexuals que involucra l'excardenal americà Theodore McCarrick, cessat del col·legi catedralici pel mateix Pontífex al juliol.

Segons va explicar el portaveu oficial del Vaticà, Greg Burke, a la reunió hi participarà el president de la Conferència de Bisbes Catòlics dels Estats Units, cardenal Daniel DiNardo, així com el Prefecte de la comissió per a la protecció de menors del Vaticà, cardenal Sean Patrick O'Malley.