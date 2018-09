El PDeCat retira una moció sobre el diàleg pactada amb el PSOE en abstenir-se ERC

El PDeCAT va decidir retirar una moció presentada al Congrés dels Diputats que instava el Govern a obrir un procés de diàleg polític amb la Generalitat «en el marc de la legislació vigent». El PDeCAT hauria optat finalment per retirar aquest text després que l'abstenció anunciada d'ERC posés en perill la seva aprovació avui a la cambra baixa. El PSOE i el PDeCAT havien pactat la moció, que es va debatre ahir al ple del Congrés -encara que s'havia de votar avui- i que instava el Govern de Pedro Sánchez a obrir un procés de diàleg polític amb la Generalitat «sense imposicions ni impediments», però, això sí, «en el marc de la legislació vigent».

A la tarda, el partit hereu de CDC va decidir retirar-la, poc després de conèixer-se l'abstenció d'ERC, amb qui comparteixen el govern de la Generalitat. En tot cas, la vicepresidenta del PDeCAT i diputada al Congrés Miriam Nogueras va atribuirla retirada a una pèrdua del «fil de confiança» amb el PSOE per haver votat aquest partit al Senat juntament amb el PP una moció en defensa de la unitat d'Espanya i que exigeix al Govern que impedeixi l'ús de fons públics per promoure referèndums de secessió. «Hem pres aquesta decisió perquè el PSOE ens ha intentat colar un gol», va afegir Nogueras, que va acusar els socialistes d'estar «jugant» amb el diàleg. La diputada va asseverar que el PDeCAT vol «parlar d'autodeterminació sense límits» i que «d'això anava la moció» al Congrés, però el PSOE, segons el seu parer, ha optat per, paral·lelament, «tancar vies» al diàleg votant al costat al PP l'altra moció al Senat. Va reivindicar que, malgrat tenir companys a la presó i a l'estranger, el PDeCAT ha apostat per la negociació, i va retreure als socialistes que «no només no obren vies de diàleg, sinó que les tanquen».

Nogueras va assegurar que «la versió» que tenia ella inicialment és que ERC votaria a favor de la moció al Congrés i, així, va suggerir que els republicans havien canviat de criteri a darrera hora.

ERC tenia previst donar suport al text inicial de la moció dels seus socis, però la intervenció del socialista català José Zaragoza i la seva esmena, que el PDeCAT va acceptar, va provocar «canvis» en la postura dels republicans, que finalment van decidir abstenir-se. L'esmena dels socialistes reproduïa el text original de la moció, però afegia al final la precisió que l'objectiu del diàleg ha de ser buscar les vies perquè Catalunya decideixi el seu futur «en el marc de l'ordenament jurídic vigent».



ERC vol un diàleg «sense traves»

El portaveu parlamentari d'ERC, Joan Tardà, va argumentar que el seu partit havia decidit abstenir-se en considerar que la moció «és un pas enrere». Concretament, ERC considera que el seu contingut «està per sota» del que s'havia acordat amb el Govern, que era parlar «sense traves».

Amb l'abstenció d'ERC, els suports a la moció es quedavenen 168: 84 del PSOE, 67 d'Units Podem, vuit del PDeCAT, quatre del PNB -en total són cinc però avui el seu portaveu, Aitor Esteban, no pot acudir al ple-, quatre de Compromís i un de Nueva Canarias.