Un professor de la Universitat d'Oviedo, a les alumnes: «Si repetiu, us violo»

Un professor titular de la Facultat de Psicologia de la Universitat d'Oviedo ha estat sancionat amb sis mesos de suspensió de les seves funcions per realitzar comentaris i comportaments sexistes i denigrants amb les seves alumnes. Comentaris com «per venir a una revisió heu de venir maquillades i amb escot, i si cal us hauríeu de treure un pit. Així us posaria la nota que volguessiu», van portar la Universitat a iniciar el passat curs un expedient disciplinari que s'ha tancat ara amb aquesta sanció, aplicable durant el curs que ara comença. «Quan vulgueu passeu pel meu despatx a lligar» o «si torneu a repetir, us violo» són altres frases que alumnes van assegurar haver escoltat tant a l'aula com al despatx del professor expedientat, al qual també van acusar de fer, de vegades, contactes físics inadequats com agafar estudiants per l'espatlla o pel braç, acostar-se massa a determinades persones, abraçar o besar al cap i agafar per la cintura .

Els fets han estat donats a conèixer per l'Assemblea Oberta d'Estudiants de Psicologia i Logopèdia de la Universitat d'Oviedo, que ha mostrat també la seva disconformitat amb la sanció imposada pel rector, Santiago García Granda.