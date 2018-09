Putin assegura que els dos acusats d'enverinar l'exespia rus són civils

El president rus, Vladímir Putin, va anunciar que les autoritats han identificat i localitzat ja les dues persones a les quals el Regne Unit acusa d'estar darrere de l'intent d'assassinat de l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla i va aclarir que es tracta de civils. «Sabem qui són, els hem trobat», va explicar Putin durant la seva intervenció a la sessió plenària del Fòrum Econòmic Oriental que se celebra a la ciutat russa de Vladivostok.

El president rus va instar els dos sospitosos a parlar amb els mitjans per aclarir la situació. «Espero que apareguin en públic i ho expliquin tot ells mateixos, els asseguro que no hi ha res criminal aquí», va assenyalar el mandatari.

Poques hores després, un dels assenyalats per Regne Unit, Alexander Petrov, va parlar amb una televisió estatal i, tot i que va evitar comentar la seva situació i es va limitar a explicar que treballa en una farmacèutica, va obrir la porta a una futura entrevista: «Potser en un altre moment. La propera setmana, crec».

La setmana passada, els fiscals britànics van imputar formalment els dos sospitosos, als quals es va identificar com dos ciutadans russos que treballarien per a la Intel·ligència militar, el GRU, i es van emetre ordres d'arrest europees en contra seu. Tots dos estan acusats d'intentar assassinar l'exespia Skripal i la seva filla amb l'agent nerviós Novichok el passat mes de març a la localitat anglesa de Salisbury. Pare i filla, després de setmanes hospitalitzats, van aconseguir recuperar-se.