Willy Toledo queda en llibertat provisional sense fiança després de comparèixer davant el jutge

L'actor Willy Toledo ha quedat en llibertat provisional sense fiança i sense cap mesura cautelar després de la seva compareixença davant el jutge al Jutjat d'Instrucció número 11 de Madrid aquest dijous, a l'espera que continuï la investigació per un delicte d'ofensa als sentiments religiosos.

Toledo, que estava en crida i cerca per no presentar-se a declarar davant el jutge en les citacions anteriors acusat per un delicte d'ofensa als sentiments religiosos per insultar Déu i la Mare de Déu, va ser detingut aquest dimecres i ha passat la nit als calabossos de la Comissaria de Moratalaz, segons ha indicat el seu advocat.

En la vista, l'actor s'ha negat a declarar i s'ha limitat a ratificar un escrit que ja va presentar el seu advocat davant el jutge en el qual demana l'arxivament de la causa.

"No he acudit a les citacions judicials no perquè tingui ganes de passar-me vuit mesos amb tot això l'esquena sinó, primerament perquè em sembla que no he comès cap delicte i perquè em sembla absolutament tercermundista que en aquest país encara existeixin cinc articles del Codi Penal referents a les ofenses als sentiments religiosos", ha subratllat Toledo a la sortida dels Jutjats.

També ha indicat que era "necessari dur a terme un acte de desobediència civil" i que es generi al país un debat sobre "si és realment democràtic" que es castigui amb multa o presó l'ofensa als sentiments religiosos. A partir d'ara, el jutge continuarà amb les diligències i l'actor ha assegurat que acatarà la decisió ja sigui per anar a judici, la condemna o l'arxivament de la causa.

L'actor ha sortit de la cita davant el jutge amb els punys alçats, mentre un grup de persones congregades a la plaça de Castilla corejaven "em cago en Déu".

Sobre la nit al calabós, Toledo ha ironitzat que ha estat "molt bonica". Després d'assegurar que provat de "fugir per la casa del veí" perquè la Policia no l'"enxampés", ha comentat que no li va agafar "per sorpresa" i ha passat la nit amb la resta dels detinguts i no ha demanat "cap tracte de favor".