Els acusats de l'enverinament d'un espia rus se'n desvinculen

Els dos homes identificats pel Regne Unit com els sospitosos de l'atac químic contra l'exespia Sergei Skripal i la seva filla, Iulia, van assegurar que no tenen cap relació amb aquest incident i, encara que van reconèixer que van visitar Salisbury dues vegades a principis de març, van al·legar que ho van fer per turisme. Dos homes que diuen ser Alexander Petrov i Ruslan Boshirov, les fotografies dels quals van ser difoses per les forces de seguretat britàniques per depurar responsabilitats, van concedir una entrevista a la cadena estatal RT i a l'agència Sputnik en la qual es van desmarcar totalment de les acusacions formulades pel Regne Unit.

Els dos homes van explicar que la primera vegada que van anar a Salisbury va ser el 3 de març, però com que «la ciutat estava plena de neu», van decidir tornar a Londres. L'endemà el temps va millorar i van viatjar un altre cop a Salisbury, però la pluja suposadament els va portar a tornar de manera precipitada a la capital britànica després de visitar només la catedral.